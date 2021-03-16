В Киеве женщина выпрыгнула из окна больницы

В Соломенском районе Киева во вторник, 16 марта, из окна Киевской городской клинической больницы № 4 выпала женщина.

Как рассказал OBOZREVATEL информированный источник, от полученных травм она скончалась на месте происшествия (чтобы посмотреть фото, проскролльте до конца страницы. 18+).

"Причины поступка 61-летней женщины пока не известны. Предварительно, она покончила жизнь самоубийством. На место происшествия вызвали правоохранителей", – уточнил наш собеседник.

Согласно данным КГГА, в этой больнице медицинскую помощь получают люди, заболевшие COVID-19.

Как сообщает Киев оперативный, погибшая выбросилась из окона 6 этажа медучреждения.

Отметим, что с начала года в столице практически ежедневно происходили самоубийства. Возраст погибших – от 12 до 90 лет.

В Святошинском районе выбросился с 16-этажа 21-летний парень. А 18 января приняла критично большое количество медицинских препаратов 81-летняя женщина, страдающая психическим заболеванием. Она также оставила предсмертную записку.

В Голосеевском районе Киева с 15-го этажа выбросился мальчик. В результате полученных травм подросток погиб.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Киеве 21 февраля, около 11:00, мужчина покончил жизнь самоубийством, спрыгнув с Северного моста.