В Киеве женщина выпала из окна многоэтажки

В Киеве, 10 марта женщина выпала из окна многоэтажки.

Об этом сообщает "КиевОперативный"

По данным СМИ, чрезвычайное происшествие произошло в жилом комплексе "Парковые озера" в Днепровском районе столицы. На месте работают правоохранители и скорая помощь.

Как сообщил OBOZREVATEL, источник в Нацполиции женщине около 30 лет. Про ее состояние пока ничего не известно.

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Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве во вторник, 9 марта, 14-летняя девочка покончила жизнь самоубийством.