В Киеве женщина во время ссоры зарезала зятя

В Соломенском районе Киева 49-летняя женщина во время ссоры ударила ножом своего зятя. От полученной травмы мужчина скончался.

Как сообщили в пресс-службе полиции Киева, событие произошло в квартире многоэтажного дома на проспекте Любомира Гузара. Сначала родственники погибшего рассказывали, что мужчина вернулся домой, где ему вдруг стало плохо.

"Для оказания помощи женщины вызвали карету скорой помощи, однако после проведения реанимационных действий врачи констатировали смерть пострадавшего и обнаружили на его теле ножевое ранение живота. Во время общения, старшая женщина призналась, что она во время ссоры ударила родственника кухонным ножом в живот", – уточнили в прессслужбе.

По факту умышленного убийства открыто уголовное производство.

Отметим, что правоохранители часто фиксируют в Украине тяжелые преступления. Так, во Львове 25 февраля сообщили о подозрении 15-летнему парню, который до смерти избил бездомную. Расправу злоумышленник устроил в одном из заброшенных зданий по улице Бойковской.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Шевченковском районе Киева (на границе с Соломенским) вблизи Министерства обороны Украины и Генерального штаба ВСУ нашли мертвого человека.