В Киеве женщина украла из офиса фирмы 1,2 млн гривен. Фото

В Печерском районе Киева женщина украла 1,2 миллиона гривен из офиса частной фирмы, которая расположена на улице Иоанна Павла II.

Как рассказали в пресс-службе столичной полиции, личность воровки удалось установить благодаря камерам видеонаблюдения (чтобы посмотреть фото, проскролльте до конца страницы).

Ею оказалась 41-летняя бывшая сотрудница фирмы. После увольнения она отдала все ключи от помещения работодателю, но при этом сделала себе дубликаты.

"На выходных, когда в офисе никого не было, женщина проникла в помещение и забрала деньги. Во время обыска у нее дом были найдены похищенные средства и другие вещественные доказательства", – отметили в полиции.

По факту кражи в особо крупных размерах открыто уголовное производство.

Отметим, в Оболонском районе Киева ранее неоднократно судимый мужчина под видом обмена валюты по выгодному курсу завладел деньгами 74-летнего жителя столицы.

Мужчины зашли в помещение, где пенсионер передал неизвестному 100 долларов США, а взамен получил 2800 гривен. Далее незнакомец, якобы под предлогом проверки суммы выданных денег, взял у посетителя гривни и впоследствии их вернул. Однако не всю сумму, а только половину, поскольку большинство денег он скрыл.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Голосеевском районе Киева во время обмена валюты по "выгодному" курсу жительница столицы лишилась средств на сумму около 1,5 миллиона гривен.