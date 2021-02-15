В Киеве женщина ударила топором по голове своего сожителя

В Днепровском районе Киева в квартире жилого дома на улице Березняковской женщина ударила топором по голове своего сожителя.

Как сообщили в пресс-службе полиции Киева, к ним поступило сообщение от врачей о том, что они обнаружили мужчину с открытой черепно-мозговой травмой.

Было установлено, что накануне мужчина пришел в квартиру сожительницы и уснул. Поведение сожителя не устраивало женщину, которая взяла топор и ударила его по голове.

Злоумышленница задержана в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. По факту нанесения умышленного тяжкого телесного повреждения открыто уголовное производство.

Отметим, что в этом году в Киевской области в результате семейных раздоров в Белоцерковском районе 48-летний мужчина убил свою сожительницу, расчленил и пытался сжечь части тела.

У 35-летней женщины сиротами осталось 4 детей.

"По словам злоумышленника, женщина якобы упала и ударилась головой. Когда он позже подошел, то увидел, что она мертва. С начала он отрезал ей голову, вывез в поле и пытался сжечь, но у него это не получилось. В последствии он ее (голову. – Ред.) вместе с конечностями спалил в печи. Тело умершей он утопил в ближайшем пруду", – рассказал наш источник в правоохранительных органах.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Одессе полиция задержала мужчину, который вышел из подъезда с отрубленной человеческой головой.