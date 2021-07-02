В Киеве женщина с ребенком в коляске перебегала дорогу и попала под колеса авто. Фото

В Днепровском районе Киева 1 июля, автомобиль Mitsubishi сбил женщину, которая вместе с ребенком в коляске переходила дорогу. Пострадавшего малыша госпитализировали.

Как сообщили OBOZREVATEL в пресс-службе столичной полиции, инцидент произошел на улице Строителей, 6.

"Причины и обстоятельства дорожно-транспортного происшествия установят следователи. Решается вопрос о квалификации события", – уточнили в пресс-службе.

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На странице сообщества dtp.kiev.ua в социальной сети Facebook сообщили, что якобы женщина переходила дорогу в неположенном месте.

"Мама с коляской бросилась через дорогу в непредусмотренном месте. От удара они отлетели на несколько метров – ее и ребёнка госпитализировали. Женщина-водитель легковушки осталась на месте ждать полицию", – говорится в сообщении.

Напомним, ранее в Шевченковском районе Киева во время движения у троллейбуса лопнуло колесо. Инцидент произошел на улице Дегтяревской. Чрезвычайное происшествие возникло, когда электротранспорт съезжал с моста.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Дарницком районе Киева 18 июня произошло смертельное ДТП, в результате которого погибли два человека. Мужчина и женщина пытались перебежать дорогу в неустановленном для этого месте.