В Киеве женщина попала под колеса трамвая. Видео

В Днепровском районе Киева в пятницу, 11 июня, на бульваре Ярослава Гашека женщина попала под колеса трамвая. В результате происшествия она получила серьезные травмы.

Как рассказал OBOZREVATEL информированный источник, до приезда медиков и полиции, помощь пострадавшей пытались предоставить неравнодушные киевляне (чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца страницы. 18+).

"Люди извлекли женщину из-под колес трамвая и пытались остановить кровь, наложив шину. Это удалось сделать усилиями прибывших на место патрульных и врачей. Пострадавшую госпитализировали. Якобы она подскользнулась", – рассказал наш собеседник.

В результате аварии движение электротранспорта было остановлено. Причины и обстоятельства происшествия установят правоохранители.

Напомним, в Святошинском районе столицы 9 июня Audi на скорости въехал в прицеп грузовика DAF. В результате происшествия водитель легковушки получил травмы и был госпитализирован. Перед столкновением легковушка сбила знаки, которые предупреждали о проведении работ и указывали на объезд.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в результате столкновения маршрутки с легковым авто на Броварском проспекте в Киеве пострадали два человека.