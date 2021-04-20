В Киеве женщина отдавала свою дочь знакомому для попрошайничества

В Подольском районе Киева женщина отдавала знакомому свою 12-летнюю дочь для занятия попрошайничеством.

Как сообщили в пресс-службе Киевской городской прокуратуры, жительнице столицы уже сообщили о подозрении.

Было установлено, что в течение июня-августа 2020 года, женщина просила милостыню и при этом использовала свою 12-летнюю дочь.

"Девочка из-за своего малолетства и заболевания ограничена в свободном волеизъявлении. Разоблачить преступление удалось благодаря неравнодушным гражданам, которые стали свидетелями эксплуатации ребенка 28-летним знакомым матери. Тогда же было решено проверить причастность 32-летней матери к совершению этого преступления", – рассказали в прокуратуре.

Несовершеннолетнюю забрали и отправили в реабилитационный центр для оказания ей квалифицированной помощи.

Отметим, в Киеве мужчина с помощью поддельных документов завладел коммунальными помещениями на первых этажах двух столичных общежитий. 52-летний житель Киевщины смог организовать эту схему через подставных людей.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Вишневом Киевской области 31-летний местный житель продал свой Jaguar, а в полицию заявил об угоне.