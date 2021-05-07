Страшная месть: в Киеве заживо сожгли бездомного мужчину из-за ребенка. Фото

В столице злоумышленник со своим товарищем заживо сожгли 41-летнего мужчину, который якобы оскорбил ребенка (чтобы посмотреть фото , проскролльте до конца страницы).

О подробностях ужасного преступления сообщили в пресс-службе полиции Киева.

Трагедия произошла на проспекте Георгия Гонгадзе в Подольском районе столицы.

"Мы установили, что в недострой к 41-летнему мужчине пришли двое местных жителей, они избили его, а затем облили легковоспламеняющимся веществом и подожгли. В течение двух часов мы установили личности этих мужчин и задержали по месту их проживания. Свои действия задержанные объяснили тем, что потерпевший якобы оскорбил сына одного из них, поэтому они решили отомстить. От полученных травм пострадавший скончался в больнице", – рассказал начальник полиции Киева Андрей Крищенко.

Следователи задержали правонарушителей в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Ими оказались уроженцы Киева, 1997 и 2002 г.г. рождения. Ранее они не привлекались к уголовной ответственности.

Сейчас следователи готовят сообщение о подозрении задержанным и ходатайство в суд об избрании меры пресечения. За содеянное подозреваемым грозит пожизненное лишение свободы.

Как сообщал OBOZREVATEL, в столице осужден мужчина, который бил и грабил женщин. За совершенные преступления мужчина сел за решетку на 7 лет.