В Киеве засекли водителя грузовика под наркотиками

В Киеве 2 марта на улице Набережно-Корчеватой правоохранители остановили автомобиль MAN, у водителя которого обнаружили признаки наркотического опьянения.

Как рассказали в пресс-службе патрульной полиции Киева, 34-летний мужчина перевозил негабаритный груз без соответствующего согласования (чтобы посмотреть фото, проскролльте до конца страницы).

Водитель грузовика отказался пройти медицинское освидетельствование. На него составили админпротокол по статье 130 (Управление транспортным средством в состоянии опьянения) КУоАП.

Кроме того, выписали постановление за нарушение правил перевозки опасных грузов и правил проезда крупногабаритных и тяжеловесных транспортных средств.

Отметим, что на дорогах столицы и Киевской области постоянно происходят дорожно-транспортные происшествия. Так, в Голосеевском районе Киева 28 февраля рядом со станцией метро "Выдубичи" автомобиль Acura сбил насмерть мужчину.

В том же районе столицы 21 февраля водитель автомобиля Mercedes, убегая от полиции, сбил двух пешеходов.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Киеве 3 марта в Днепровском районе пьяный таксист на переходе сбил женщину с коляской.