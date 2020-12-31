В Киеве заминировали жилой дом: на этаже нашли гранаты, людей эвакуировали

В Святошинском районе Киева 31 декабря в жилом многоэтажном доме на улице Якуба Колоса нашли гранаты.

Как сообщает dtp.kiev.ua правоохранители эвакуировали жителей (чтобы посмотреть фото и видео, проскролльте до конца страницы).

В одном из подъездов на третьем этаже женщина нашла возле двери соседей боеприпасы с запалом. На место происшествия сразу же вызвали взрывотехников.

В пресс-службе полиции Киева OBOZREVATEL уточнили, что правоохранители обнаружили предмет, похожий на самодельное взрывное устройство.

Добавим, что ранее глава Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин сообщил о том, что взрывное устройство подложили под дверь квартиры родителей его жены на Борщаговке в Киеве.

Как сообщал OBOZREVATEL, вечером 30 декабря в Ривне возле дверей квартиры матери Шабунина были обнаружены две гранаты и пластиковая коробка, перемотанные скотчем. В корпусах гранат взрывчатки не обнаружили.