В Киеве "заминировали" территорию возле Верховной Рады

В Печерском районе Киева в понедельник, 22 марта, в полицию поступило сообщение о том, что на территории на улице Грушевского заложено самодельное взрывное устройство.

Как сообщили OBOZREVATEL в пресс-службе полиции Киева, она неподалеку от Верховной Рады Украины.

На месте происшествия выехали взрывотехники и сотрудники других профильных служб. Личность "минера" устанавливается.

Отметим, что к правоохранителям часто поступают сообщения о минировании объектов. Например, 1 февраля, из-за подобной информации не работал железнодорожный вокзал "Южный" в Киеве. Всех людей эвакуировали с вокзала и на время проверки внутрь никого не пускали.

В Киеве из-за сообщения о минировании 18 февраля были закрыты станции метро "Майдан Незалежности" и "Дворец спорта". Во время проверки на станциях взрывоопасных предметов обнаружено не было, ее открыли для пассажиров.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Киеве 18 марта из-за сообщения о минировании закрывали семь станций столичного метрополитена.