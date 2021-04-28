В Киеве "заминировали" здание Верховной Рады

В Киеве среду, 28 апреля, к правоохранителям поступило сообщение о минировании здания Верховной рады Украины.

Как сообщили OBOZREVATEL в пресс-службе столичной полиции, на место происшествия были вызваны взрывотехники и остальные профильные службы. Проводится проверка.

Отметим, что к правоохранителям часто поступают сообщения о минировании объектов. Например, 1 февраля, из-за подобной информации не работал железнодорожный вокзал "Южный" в Киеве. Всех людей эвакуировали и на время проверки внутрь никого не пускали.

Также, в Киеве из-за сообщения о минировании 18 февраля были закрыты станции метро "Майдан Незалежності" и "Дворец спорта". Во время проверки взрывоопасных предметов обнаружено не было и ее открыли для пассажиров.

В Днепровском районе Киева 19 февраля из-за сообщения о минировании, прервали занятия в одном из учебных заведений.

В Киеве 4 марта из-за сообщения о минировании закрывали станции метро "Университет" и "Крещатик".

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Киеве "заминировали" торговый центр "Украина".