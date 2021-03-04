В Киеве "заминировали" центральные станции метро

В Киеве в четверг, 4 марта, из-за сообщения о минировании закрыли станции метро "Университет" и "Крещатик".

Как сообщили в пресс-службе КГГА, не работает на вход и выход пересадочный узел на "Майдан Незалежности".

На место происшествия были вызваны взрывотехники и остальные профильные службы.

Позднее в КГГА сообщили, что станцию "Крещатик" и пересадку на "Майдан Незалежності" проверили и открыли для пассажиров.

Отметим, что к правоохранителям часто поступают сообщения о минировании объектов. Например, 1 февраля, из-за подобной информации не работал железнодорожный вокзал "Южный" в Киеве. Всех людей эвакуировали с вокзала и на время проверки внутрь никого не пускали.

В Киеве из-за сообщения о минировании 18 февраля были закрыты станции метро "Майдан Незалежности" и "Дворец Спорта". Во время проверки на станциях взрывоопасных предметов обнаружено не было и ее открыли для пассажиров.

В Святошинском районе Киева 31 декабря 2020 года заминировали жилой дом: на этаже нашли гранаты. Позднее глава Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин сообщил о том, что взрывное устройство подложили под дверь квартиры родителей его жены.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Днепровском районе Киева 19 февраля из-за сообщения о минировании, прервали занятия в одном из учебных заведений.