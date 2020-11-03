В Киеве "заминировали" ТРЦ "Глобус": подробности

Obozrevatel Криминал 11:43, 3.11.2020 Обновлено: 12:39, 3.11.2020

В Киеве 3 октября из-за сообщения о минировании эвакуировали посетителей ТРЦ "Глобус".

Как отметили OBOZREVATEL в пресс-службе полиции Киева, анонимное сообщение поступило правоохранителям в 10:20.

На место происшествия вызвали специалисты-взрывотехников.

Правоохранители провели эвакуацию посетителей .
Пресс-служба Патрульной полиции

Как сообщил OBOZREVATEL информированный источник, помимо предыдущих сообщений о минировании, о которых мы писали, в частности мост Патона и заведении общепита на Печерске, 1 ноября на электронную почту колл-центра СБУ пришли письма с сообщениями о минировании ТРЦ "Скай Молл" и ТРЦ "Украина". После осмотра объектов взрывных устройств обнаружено не было.

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