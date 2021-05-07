В Киеве 'заминировали' 9 торговых центров и станции метро: полиция начала проверку

В пятницу, 7 мая, неизвестный сообщил о минировании 9 торговых центров и станций метро в Киеве.

Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киева.

"На электронную почту Шевченковского управления полиции поступило письмо о заминировании ряда объектов: торговых центров и станций метро. На местах работают следственно-оперативные группы, взрывотехники и кинологи", – говорится в сообщении.

Правоохранители тщательно обследуют здания и станции метро и прилегающую к ним территорию. Также усилия полицейских направленны на установление лица "минера".

После получения анонимного звонка из помещений торгово-развлекательных центров немедленно начали выводить персонал и посетителей.

Среди "заминированных" объектов ТРЦ Ocean Plaza на улице Антоновича.

В киевском метрополитене OBOZREVATEL сообщили, что станции для пассажиров не закрывали, а полиция уже провела все необходимые проверки и ничего не нашла.

Как сообщал OBOZREVATEL, в среду вечером, 5 мая, в Киеве станцию метрополитена "Майдан Незалежности" временно закрывали для пассажиров на вход и выход. В полицию поступил звонок о минировании. Через некоторое время правоохранители сняли оцепление с Майдана Незалежности, а опасных предметов не нашли.