В Киеве "заминировали" семь станций метро и два пересадочных узла

В Киеве в четверг, 18 марта, из-за сообщения о минировании закрыли семь станций столичного метрополитена.

Как сообщили OBOZREVATEL в пресс-службе полиции Киева, на место происшествия были вызваны взрывотехники и другие профильные службы.

В пресс-службе КГГА добавили, что стации расположены на разных линиях:

"Театральная" + пересадочный узел на" Золотые ворота ";

"Дворец спорта" + пересадочный узел на "Площадь Льва Толстого";

"Майдан Незалежності";

"Крещатик";

"Академгородок";

"Красный хутор";

"Героев Днепра".

Отметим, что к правоохранителям часто поступают сообщения о минировании объектов. Например, 1 февраля, из-за подобной информации не работал железнодорожный вокзал "Южный" в Киеве. Всех людей эвакуировали с вокзала и на время проверки внутрь никого не пускали.

В Киеве из-за сообщения о минировании 18 февраля были закрыты станции метро "Майдан Незалежности" и "Дворец Спорта". Во время проверки на станциях взрывоопасных предметов обнаружено не было и ее открыли для пассажиров.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Киеве 4 марта из-за сообщения о минировании закрыли станции метро "Университет" и "Крещатик".