В Киеве "заминировали" помещение в одной из больниц

В Киеве в четверг, 1 апреля, к правоохранителям поступило сообщение о минировании помещения одной из столичных больниц.

Как сообщили OBOZREVATEL в пресс-службе столичной полиции, информация проверяется, на место происшествия выехали взрывотехники.

Как уточнили в Муниципальной варте Киева, речь идет о Киевской городской клинической больнице №7.

Отметим, что к правоохранителям часто поступают сообщения о минировании объектов. Например, 1 февраля, из-за подобной информации не работал железнодорожный вокзал "Южный" в Киеве. Всех людей эвакуировали с вокзала и на время проверки внутрь никого не пускали.

Также, в Киеве из-за сообщения о минировании 18 февраля были закрыты станции метро "Майдан Незалежності" и "Дворец спорта". Во время проверки на станциях взрывоопасных предметов обнаружено не было и ее открыли для пассажиров.

В Киеве 4 марта из-за сообщения о минировании закрывали станции метро "Университет" и "Крещатик".

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Киеве 9 марта к правоохранителям поступило сообщение о минировании торгового центра "Украина".