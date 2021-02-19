В Киеве "заминировали" лицей: детей эвакуировали
В Днепровском районе Киева в пятницу, 19 февраля, из-за сообщения о минировании, прервали занятия в одном из учебных заведений.
Как сообщили в пресс-службе полиции Киева, правоохранители эвакуировали из здания учащихся и персонал.
На место происшествия вызвали специалистов-взрывотехников, кинологов и представителей других профильных служб.
Как рассказал OBOZREVATEL информированный источник, эвакуацию проводили в гимназии № 191.
Отметим, что к правоохранителям часто поступают сообщения о минировании объектов. Например, 1 февраля, из-за подобной информации не работал железнодорожного вокзала "Южный" в Киеве. Всех людей эвакуировали и на время проверки внутрь никого не пускали.
В Святошинском районе Киева 31 декабря 2020 года заминировали жилой дом: на этаже нашли гранаты.
Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Киеве 18 февраля из-за сообщения о минировании были закрыты станции метро "Майдан Незалежности" и "Дворец Спорта".