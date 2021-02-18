В Киеве "заминировали" две центральные станции метро

В Киеве из-за сообщения о минировании были закрыты станции метро "Майдан Незалежности" и "Дворец Спорта".

Как сообщили в пресс-службе КГГА, также не работают на вход и выход пересадочные узлы.

Как сообщили OBOZREVATEL в пресс-службе полиции Киева, на место происшествия были вызваны взрывотехники и остальные профильные службы.

Позднее в КГГА уточнили, что во время проверки на станциях взрывоопасных предметов обнаружено не было и ее открыли для пассажиров.

Отметим, что к правоохранителям часто поступают сообщения о минировании объектов. Например, 1 февраля, из-за подобной информации не работал железнодорожного вокзала "Южный" в Киеве. Всех людей эвакуировали с вокзала, и на время проверки внутрь никого не пускали.

В Святошинском районе Киева 31 декабря 2020 года заминировали жилой дом: на этаже нашли гранаты.

Позднее глава Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин сообщил о том, что взрывное устройство подложили под дверь квартиры родителей его жены.

Как сообщал OBOZREVATEL, вечером 30 декабря в Ривне возле дверей квартиры матери Шабунина были обнаружены две гранаты и пластиковая коробка, перемотанные скотчем. В корпусах гранат взрывчатки не обнаружили.