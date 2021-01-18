В Киеве замерз насмерть дворник-иностранец: СМИ узнали подробности

Дворник-индус, тело которого нашли в заброшенном автобусе в дворе в Святошинском районе Киева, якобы выписался из больницы и хотел вернуться в свою ночлежку, но та оказалась закрыта.

Мужчина умер 15 января – в этот день мороз был до -11 градусов. Дворник мог замерзнуть насмерть, передает "Сегодня".

Уточняется, что тело обнаружили в полуразваленном автобусе без окон и дверей во дворе дома № 1б на улице Героев Космоса на Борщаговке.

Предварительно, в больницу гражданин Индии попал из-за заболевания сосудов. Ночлежку для дворников в подвальном помещении многоэтажки якобы закрыли после того, как поняли, что мужчина после лечения неработоспособен.

"Мы его звали Аптаром, хотя как именно правильно произносится его имя – это сказать сложно. Ему было 37 лет, родом он был из Индии, там у него семья. Он действительно помогал нам, дворникам, получал за свою работу какие-то небольшие деньги, но был ли устроен официально – это вопрос к нашему руководству", – рассказала одна из коллег умершего.

Знакомые дворника поговаривали, что у него могла быть эпилепсия, кроме того, иногда он выпивал.

"При всем этом был местным любимчиком, а мне – как сын. Когда ему стало плохо неделю назад, одна дворничиха вызвала скорую и его забрали в больницу. Спустя два дня после нахождения в больнице его вроде бы выписали. По другим данным, он ушел оттуда сам. Захотел вернуться в подвал на ночь, но тот уже был закрыт", – добавила женщина-дворник.

Она отметила, что "Аптар почему-то не сбил замок, как это было раньше, а ушел в автобус". Больше об инциденте, по словам женщины, она не знает.

В местном ЖЭКе тем временем утверждают, что погибший мужчина у них не работал. Однако местные жители подтвердили, что гражданин Индии убирал их двор.

"Иногда мы его просили за небольшое вознаграждение перенести громоздкие вещи. Был очень добрым и безотказным человеком", – сообщила жительница дома на проспекте Леся Курбаса. По ее словам, у Аптара в Индии остались мама и брат.

В полиции Святошинского района подтвердили смерть дворника-иностранца. Копы проводят расследование уголовного производства по статье "Убийство".

"Об умершем известно, что он действительно официально не работал в этом ЖЭКе, но все же имел к нему отношение. Нам в ЖЭКе сказали, что ключи от его каморки у него были. Кроме того, мы не исключаем, что следователи смогут переквалифицировать статью на "Оставление в опасности", но пока нам не поступало соответствующего заявления", – рассказала пресс-офицер Святошинского управления полиции Татьяна Мельник.

По ее словам, полиция уже проинформировала о случившемся представительство Индии в Украине. Дипломаты пообещали после завершения судебно-медицинской экспертизы взять на себя расходы, связанные с похоронами.

Как сообщал OBOZREVATEL, 17 января в лесополосе за селом Любимовка нашли застреленным 30-летнего жителя Киева, который уехал по делам в Вышгородский район и исчез. Тело обнаружили в машине погибшего.