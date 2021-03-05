В Киеве заместитель директора школы пытался изнасиловать малолетнюю девочку

Правоохранители сообщили о подозрении заместителю директора по хозяйственной работе одной из школ Киева, который может быть причастен к совершению развратных действий в отношении 10-летней девочки.

Как сообщили в пресс-службе Киевской городской прокуратуры, преступник заметил девочку 3 марта около 14:40 на улице Радужная. Злоумышленник заметил ребенка, когда она возвращалась домой и проследил за ней до подъезда.

"Зайдя в подъезд дома, мужчина, 1989 года рождения, силой втолкнул малолетнюю к лифтовой кабины и совершил развратные действия. Когда лифт остановился, он сбежал по лестнице", – рассказали в прокуратуре.

По информации источников OBOZREVATEL, это житель поселка Гатное Киевской области. Его задержали – он уже признался в содеянном и находится в СИЗО. Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей.

Отметим, в Славянске Донецкой области серийного насильника несовершеннолетних осудили на 15 лет лишения свободы. Жертвами преступника стали 19 детей. А во Львове идет суд над директором христианского лагеря, который на протяжении 15 лет развращал девочек. Как рассказали его жертвы, он молился с ними, а потом насиловал.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Днепровском районе Киева преступник попытался изнасиловать в лифте 11-летнюю девочку.