В Киеве загорелась маршрутка: огонь охватил за секунды. Видео

В субботу, 21 ноября, в Киеве возле станции метро "Академгородок" произошло возгорание в маршрутке.

Огонь вспыхнул буквально за секунды, пишет Telegram-канал "KIEVMAP" (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

Как рассказала "24 каналу" пресс-секретарь Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Светлана Водолага, информация о пожаре поступила в 17:02. На место происшествия прибыли спасатели. Они потушили огонь около 17:30.

Движение транспорта возле станции пока ограничили. Отметим, что во время пожара никто не пострадал.

Чтобы установить причину взрыва – проведут специальное расследование.

Как сообщал OBOZREVATEL, в селе Крюковщина Киевской области мужчина канцелярским ножом нанес женщине множественные удары в лицо, шею и руки.