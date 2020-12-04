В Киеве задержали вымогателей, выбивавших "долг" в 14 тысяч долларов

В Киеве 3 декабря в одном из ресторанов задержали группу злоумышленников, которые вымогали у жителя Киевской области "долг" в 14 тысяч долларов.

Как сообщили в пресс-службе Национальной полиции Украины, в состав группы входили двое мужчин и женщина. Они угрожали мужчине, что в случае отказа расправятся с ним и его родителями.

"Для того, чтобы запугать потерпевшего, они несколько раз приезжали к его родным", – уточнили в полиции.

Их задержали в порядке статьи 208 КПК Украины. Решается вопрос о сообщении им о подозрениях в части 3 статьи 189 (вымогательство) Уголовного кодекса Украины и избрании меры пресечения.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что два жителя Киева, ссылаясь на личные связи с руководством Офиса генерального прокурора Украины, вымогали взятку в размере 500 тысяч долларов у представителей иностранной компании.

Киевляне пообещали бизнесменам активизировать расследование уголовного производства, в котором их предприятие является потерпевшей стороной. Подозреваемых задержали сотрудники ГБР при получении первой части взятки в размере 250 тысяч долларов.