В Киеве задержали студента, который помочился на портреты Небесной Сотни. Фото вандала

Алексей Титофф Криминал 10:43, 23.10.2020 Обновлено: 11:01, 23.10.2020

В Киеве задержали 21-летнего студента столичного вуза, который осквернил Аллею Героев Небесной Сотни.

Как сообщает пресс-служба Нацполиции Киева, задержанный парень объяснил свое поведение алкогольным опьянением.

"Сотрудниками Печерского управления полиции по подозрению в совершении уголовного преступления по факту хулиганских действий задержан 21-летний студент 3-го курса одного из вузов столицы. Сейчас с ним проводятся первоочередные следственные действия. Свои противоправные действия задержанный объяснил тем, что находился в состоянии алкогольного опьянения", – отмечено в сообщении.

Задержанный студент

Отметим, что студенту грозит наказание в виде штрафа от одной тысячи до двух тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан или арест на срок до шести месяцев, или ограничение свободы на срок до пяти лет.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве выгнали торговцев шаурмой с Аллеи Героев Небесной Сотни.

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