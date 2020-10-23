В Киеве задержали студента, который помочился на портреты Небесной Сотни. Фото вандала

В Киеве задержали 21-летнего студента столичного вуза, который осквернил Аллею Героев Небесной Сотни.

Как сообщает пресс-служба Нацполиции Киева, задержанный парень объяснил свое поведение алкогольным опьянением.

"Сотрудниками Печерского управления полиции по подозрению в совершении уголовного преступления по факту хулиганских действий задержан 21-летний студент 3-го курса одного из вузов столицы. Сейчас с ним проводятся первоочередные следственные действия. Свои противоправные действия задержанный объяснил тем, что находился в состоянии алкогольного опьянения", – отмечено в сообщении.

Отметим, что студенту грозит наказание в виде штрафа от одной тысячи до двух тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан или арест на срок до шести месяцев, или ограничение свободы на срок до пяти лет.

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