В Киеве задержали рецидивиста, подозреваемого в убийстве знакомого ритуальным крестом

В Дарницком районе Киева правоохранители задержали мужчину, который, возможно, надгробным крестом убил своего знакомого и нанес несколько ножевых травм. Злоумышленнику сообщили о подозрении и избрали меру пресечения.

Из собственных источников OBOZREVATEL стало известно, что в 2020 году 29-летний уроженец Хмельницкой области уже был осужден за побои.

В пресс-службе полиции Киева сообщили, что прохожие обнаружили тело погибшего на кладбище.

"Подозреваемый объяснил, что после совместного употребления алкогольных напитков между ним и знакомым возник конфликт, который перерос в драку. Далее он схватил нож и несколько раз ударил им товарища, который от полученных травм скончался на месте", – рассказали в полиции.

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По факту умышленного убийства открыто уголовное производство, злоумышленнику грозит наказание до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.

Напомним, из собственных источников OBOZREVATEL стало известно, что Дарницком районе Киева на Позняковском кладбище подростки нашли тело неизвестного мужчины.

"На теле полуобнаженного мужчины были многочисленные колото-резаные ранения, но сильнее всего было травмирована голова. Похоже, что по ней нанесли сильный удар ритуальным крестом, который вырвали с могилы, расположенной в нескольких метрах от места преступления", – рассказал наш собеседник.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Голосеевском районе Киева мужчина во время конфликта зарезал своего знакомого. Погибший периодически помогал киевлянину по хозяйству.