В Киеве мужчина поджидал детей в безлюдных местах и грабил, его задержали

В Дарницком районе Киева задержали 31-летнего рецидивиста, который с января по февраль ограбил 5 мальчиков.

Как сообщили в пресс-службе полиции Киева, жертвами становились дети в возрасте от 10 до 14 лет.

Ранее судимый за грабежи и мошенничества мужчина, который вышел на свободу в октябре 2020 года, следил за ребятами, а когда они оказывались в безлюдных местах, грабил их.

Киевлянин рассказывал детям историю, что якобы у его брата кто-то забрал телефон и просил показать свой – не является ли гаджет мальчика украденным. После этого он забирал телефон и убегал. Если же подростки отказывались добровольно отдать технику, то рецидивист запугивал их.

По факту грабежа полиция открыла уголовное производство, ему избрали меру пресечения в виде содержания под стражей.

Отметим, что в Киеве ежедневно происходит несколько нападений. Грабители охотятся на жертв на улицах в разное время суток, причем отбирают и небольшие суммы.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Днепровском районе Киева двое грабителей разбили стекло автомобиля, где сидел 44-летний мужчина, и отобрали у него пакет с крупной суммой.