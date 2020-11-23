В Киеве задержали полицейских, подозреваемых в похищении львовянина

В Киеве задержали трех сотрудников Соломенского управления полиции, которых подозревают в незаконном лишении свободы 50-летнего жителя Львова.

Как сообщили в пресс-службе Департамента внутренней безопасности Нацполиции, злоумышленники требовали у мужчины 10 тысяч долларов США за то, чтобы не привлекать к ответственности за якобы угон авто.

Было установлено, что двое оперуполномоченных и инспектор по дознанию под видом покупателей автомобиля Toyota Land Cruiser задержали львовянина и его знакомого.

"Они заставили пострадавшего позвонить брату, чтобы тот привез часть суммы в указанное ими место. При этом злоумышленники надели на мужчину наручники и поехали забирать деньги. Его знакомого в это время незаконно удерживали в одном из кабинетов Соломенского управления полиции для подстраховки. Злоумышленники получили 2 тысячи евро, а еще часть суммы разрешили передать позже. После этого львовянина и его друга отпустили", – рассказали в ДВБ.

По данному факту открыто уголовное производство по части 2 статьи 146 (Незаконное лишение свободы или похищение человека) и части 3 статьи 368 (Принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины. Злоумышленникам сообщили о подозрении в незаконном лишении свободы.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в селе Софиевская Борщаговка Киевской области задержали вооруженных злоумышленников, которые похитили частного предпринимателя, пытали и требовали надуманный долг в 2 миллиона долларов США.