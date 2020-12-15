В Киеве задержали подозреваемого в убийстве возле метро "Майдан Незалежности". Фото
Полиция задержала подозреваемого в убийстве мужчины в подземном переходе возле станции метро "Майдан Незалежности", которое было совершено 8 декабря.
Как сообщается в Telegram-канале Департамента уголовного розыска Нацполиции, он сознался в совершении преступления (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).
По данным правоохранителей, убитый был уроженцем города Черкассы. Он получил два ножевых ранения в живот во время конфликта, который сам и спровоцировал.
Подозреваемым оказался 44-летний мужчина.
"Сотрудники управления уголовного розыска совместно с оперативниками Шевченковского и Дарницкого управлений ГУНП в Киеве установили местонахождения 44-летнего злоумышленника. Мужчина задержан, в совершенном сознался", – отметили в ведомстве.
Следственные действия продолжаются.
Как сообщал OBOZREVATEL, убийство произошло 8 декабря в подземном переходе возле входа на станцию метро "Майдан Незалежности". Тогда уточнялось, что пострадавший подошел поздороваться к мужчине, когда вместе с супругой возвращался домой.