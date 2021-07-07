В Киеве задержали подозреваемого в изнасиловании ребенка: прятался от полиции в трубе
В Подольском районе Киева в ночь с 6 на 7 июля правоохранители нашли и задержали подозреваемого в изнасиловании несовершеннолетнего ребенка. Ранее он сбежал из-под стражи.
Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. 35-летнему Евгению Замятину грозит до 15 лет лишения свободы.
"Во время отработки территории Подольского района правоохранители получили информацию о возможном пребывании беглеца. В ходе проверки сообщения полицейские установили местонахождение правонарушителя и задержали его", – рассказали в пресс-службе.
Telegram-канал Киев Оперативный уточнил, что беглец сутки прятался в трубе одного из домов.
"После побега Замятин сутки просидел в трубе дома, а ночью пытался вылезти по крыше, где и был задержан правоохранителями", – говорится в сообщении.
По фактам изнасилования ребенка, не достигшего 14-летнего возраста (часть 4 статьи 152 УКУ) и побега из-под стражи (часть 1 статьи 393 УКУ) проводится расследование.
Напомним, в селе Дроздовка Черниговской области 12-летняя семиклассница забеременела от своего соседа, которому 17 лет. Будущий отец ребенка Сергей заявил, что об уголовном наказании за секс с малолетней (который, независимо от согласия, считается изнасилованием) не знал.
Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Одессе мужчина, убивший тещу, шесть лет насиловал жену и двух дочерей.