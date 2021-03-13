В Киеве задержали опасную банду отравительниц, которые "охотились" на мужчин

Полицейские задержали двух рецидивисток, которые опоили и ограбили мужчину в парке "Интернациональный" в Святошинском районе Киева.

Как стало известно OBOZREVATEL из информированных источников, женщины познакомились с 50-летним мужчиной и компания решила это отметить. Взяли алкоголь и разместились на лавочке в парке.

После нескольких глотков мужчина потерял сознание, а когда пришел в себя, то обнаружил, что у него забрали дорогой телефон, банковские карты и несколько тысяч гривен наличными.

Позднее выяснилось, что преступницы подмешали в напиток жертвы медицинский препарат психотропного действия.

Правоохранители разыскали и задержали подозреваемых: женщинам 49 и 25 лет, обе ранее неоднократно судимы за кражи, мошенничества и разбойные нападения. Одна родом из Киевской области, другая – из Винницкой, но жили и промышляли в столице.

Полиция открыла уголовное производство по ч.2 ст.187 (Разбой) УК Украины. Преступницам грозит до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Сейчас правоохранители проверяют их на причастность к другим подобным преступлениям.

Как сообщал OBOZREVATEL, в разных регионах Украины участились случаи использования преступниками психотропных веществ. Жертвам подмешивают в напитки опасные препараты, а затем забирают деньги и ценные вещи. Есть и смертельные случаи.