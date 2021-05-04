В Киеве задержали нетрезвого водителя без прав с гранатой в авто. Фото

В Киеве на Трухановом острове полиция задержала водителя микроавтобуса Mercedes с признаками наркотического опьянения. В салоне авто у него была найдена граната.

Как сообщает "Киев оперативный", патрульные полицейские выяснили, что мужчина уже трижды был лишен судом права вождения. Отмечается, что штраф за вождение без удостоверения для водителя составит минимум 20 400 грн.

"Когда оформляли административные материалы, водитель вышел из авто. В этот момент один из спецназовцев увидел в дверях гранату. На место были вызваны взрывотехники и следственно-оперативная группа", – говорится в сообщении.

По словам водителя, он не знает, откуда граната взялась в его авто. Мужчина был задержан и помещен во временный изолятор.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве произошла смертельная авария на бульваре Леси Украинки, 5. Автомобиль Infiniti на большой скорости слетел с дороги, перевернулся и врезался в электроопору. В результате ДТП погибла 18-летняя девушка.