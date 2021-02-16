В Киеве изнасиловали школьника и 18-летнего парня: кто преступники

Киевские правоохранители задержали двух мужчин по подозрению в изнасилованиях девятилетнего ребенка и 18-летнего парня. Преступления произошли в Оболонском и Голосеевском районах столицы.

Как стало известно OBOZREVATEL из собственных источников, насильникам 28 и 47 лет. Они – жители Киева.

"28-летний мужчина, задержанный полицейскими 15 февраля, на протяжении года дома насиловал девятилетнего пасынка, когда его мать была на работе. Женщина долгое время не замечала происходящего, пока ребенок сам не рассказал ей", – сообщил источник.

Собеседник OBOZREVATEL добавил, что мать мальчика и подозреваемый не были расписаны.

Во втором случае 18-летнего парня насиловал мужчина, который жил в том же многоквартирном доме.

Правоохранители продолжают расследование.

Как сообщал OBOZREVATEL, в первые полтора месяца нового года произошло несколько преступлений, где жертвами насильников стали дети: