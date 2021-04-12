В Киеве задержали наркоторговцев с 'товаром' на 11 миллионов гривен. Фото

В Киеве задержали группу лиц за сбыт наркотиков на территории столицы и Одессы.

Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киева (чтобы посмотреть фото, проскролльте до конца страницы).

Правоохранители задержали трех ранее несудимых мужчин – это 46-летний киевлянин, 33-летний и 22-летний одесситы.

"Мы провели три санкционированные обыски по местам проживания и в автомобиле фигурантов, где обнаружили и изъяли 14 полиэтиленовых пакетов с веществом, похожим на кокаин, 2 пакета с веществами белого цвета и зеленого цвета, 24 пакета с таблетками желтого, синего, розового и коричневого цвета. По ценам "черного" рынка стоимость изъятого составляет около 11 миллионов гривен. Все запрещенные вещества направили на проведение соответствующих экспертиз ", – рассказали в полиции.

Двум одесситам суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей, киевлянину – круглосуточный домашний арест. За содеянное им грозит до двенадцати лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, жители Киева и Одесской области организовали канал сбыта кокаина и психотропного вещества МДМА используя водителей такси. При этом оплата за наркотические средства осуществлялась в криптовалюте.