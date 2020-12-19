В Киеве задержали напавшего на журналистку мужчину, хотя он был в маске

Марина Лисничук
Марина Лисничук
Криминал
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В Киеве задержали напавшего на журналистку мужчину, хотя он был в маске

Полиция Киева предъявила 31-летнему местному жителю подозрение в нападении 28 ноября на журналистку телеканала NewsOne Виолетту Товкес, когда она вела трансляцию с панихиды по жертвам Голодомора.

Несмотря на то что нападающий был в маске и капюшоне, правоохранителям удалось установить его личность. Об этом сообщил заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко на своей странице в Facebook.

"На камеру попали лишь его глаза и 1/5 часть лица… Полицейские Киева определили личность нападавшего. Теперь он будет отвечать за свои действия", – уточнил замглавы МВД.

Момент нападения на журналистку NewsOne Виолетту Товкес

По его словам, задержанный киевлянин ранее уже был судим. Во время допроса он не смог пояснить, почему проявил такую агрессию к девушке-журналисту.

"Когда задерживали полицейские, он был очень удивлен, что его удалось найти. Думал, что маска и капюшон не дадут опередить его личность. Но не тут-то было!" – подчеркнул Геращенко.

Нападающим на журналистку оказался ранее судимый киевлянин

Так, за препятствие деятельности журналиста, киевлянин получил подозрение по статье 171 Криминального кодекса Украины. Дальше дело направят в суд.

Геращенко выразил благодарность полицейским Киева за быструю и эффективную работу по розыску и установлению личности гражданина, который препятствовал законной деятельности журналиста.

Скриншот сообщения

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • 28 ноября неизвестный напал на журналистку телеканала NewsOne во время панихиды по жертвам Голодомора в Киеве.

  • Так, парень в маске подошел к Виолетте Товкес, когда она вела репортаж с места событий, и выбил из ее рук микрофон, а также поминальную свечу.

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