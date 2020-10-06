В Киеве задержали мужчину, который зарезал и сжег сына. Фото и видео

В Киеве задержали 35-летнего мужчину, который 5 октября сжег своего 6-летнего сына после ссоры с женой.

Как сообщили на странице Киевской городской прокуратуры в Facebook, перед тем, как поджечь ребенка, он нанес ему несколько ножевых ранений, а затем поджег кровать, на которой мальчик лежал.

"Задержанный на месте происшествия мужчина рассказал, что не желая возвращать 6-летнего сына, ножом убил его, после чего поджег тело, чтобы скрыть преступление", – сказано в сообщении.

Ему готовится сообщение о подозрении в совершении преступления, предусмотренного п. 2 ч. 2 ст. 115 УК Украины (умышленное противоправное причинение смерти малолетнего ребенка). Санкция статьи предусматривает до 15 лет лишения свободы или пожизненное лишение свободы.

Со своей стороны в отделе коммуникации полиции Киева рассказали подробности задержания мужчины. Так, временно исполняющий обязанности начальника Подольского управления полиции Антон Жидовцев рассказал, что по прибытию правоохранители не смогли сразу попасть внутрь, поскольку владелец закрылся в квартире и отказывался открывать дверь.

"Когда спасатели срезали двери и зашли в квартиру, то немедленно потушили огонь. Далее при осмотре помещения в одной из комнат полицейские обнаружили обгоревшее тело малолетнего ребенка со следами насильственной смерти. Для установления окончательной причины смерти тело мальчика направлено на проведение судебно-медицинской экспертизы" , – рассказал он.

В полиции добавили, что задержанный – местный житель, 1984 года рождения, который к уголовной ответственности не привлекался.

Напомним, ранее стало известно, что мужчина якобы заранее планировал убийство ребенка. По словам свидетеля трагедии Тимофея Финовского, отец гордился убийством сына. "Он говорил:" Я горжусь тем, что я сделал". Он сказал:" Наконец я это сделал . Он говорил, что он это планировал сделать несколько раз. Сказал: "Благодарю Бога, что помог это сделать", – вспоминал Финовский.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, в Киеве на Виноградаре 35-летний мужчина после ссоры с женой поджег кровать с 6-летним сыном и закрыл квартиру, не пуская туда женщину. Полиция задержала мужчину, начато уголовное производство.