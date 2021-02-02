В Киеве устроили стрельбу по машине. Фото и видео

В Голосеевском районе Киева 1 февраля полицейские задержали двух злоумышленников, которые обстреляли автомобиль на Оболони.

Как рассказали в пресс-службе полиции Киева, во время осмотра машины, на котором передвигались задержанные, правоохранители нашли автоматическое оружие (чтобы посмотреть фото и видео, проскролльте до конца страницы).

Также полицейские разыскали автомобиль, в который стреляли нападавшие. В результате происшествия никто не пострадал.

Были проведены обыски по месту жительства злоумышленников – их задержали по статье 208 КПК Украины. По факту хулиганства с применением оружия, открыто уголовное производство.

Отметим, что ранее случаи стрельбы уже были зафиксированы в этом году. В частности, в Измаиле Одесской области подростки устроили стрельбу на детской площадке с тренажерами. Вследствие хулиганских "разборок" пострадали двое ребят 13-14 лет.

14-летний парень пришел на детскую площадку со своим на год старшим другом и начал цепляться к ребятам, где те занимались спортом. Во время спора он несколько раз выстрелил в сторону несовершеннолетних из пневматического оружия. Металлические шарики попали им в руки, ноги и спину. В то же время малолетний нападающий скрылся с места происшествия вместе с другом.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Тернополе 21 января 11-летнего школьника обстреляли, предположительно, из огнестрельного оружия, когда тот катался на санках.