В Киеве задержали группу "серийных" карманников, промышлявших на ж/д вокзале

В Киеве полицейские задержали группу карманных воров, которые пытались подкупить руководителя полиции на железнодорожном вокзале столицы.

Об этом сообщил отдел коммуникации полиции Киева. В состав группы входили четыре мужчины и две женщины – жители Закарпатской области в возрасте от 24-х до 30-ти лет.

Злоумышленники действовали по согласованной схеме: пока одни отвлекали потерпевших, другие "чистили" их карманы и сумки.

Поскольку фигурантов раньше уже задерживали за карманные кражи, они попытались подкупить руководителя отдела полиции на железнодорожном вокзале. Воры предложили ему 30 000 гривен и пообещали такую же сумму платить еженедельно.

"После передачи взятки правоохранители задержали всех членов группы в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины", – сказано в сообщении.

Во время обысков у скупщиков краденого правоохранители изъяли большое количество мобильных телефонов, наручных часов и СИМ-карт.

В полиции уточнили, что задержанных подозревают в совершении не менее пятнадцати краж только за последние два месяца на территории железнодорожного комплекса.

Сейчас всем задержанным сообщено о подозрении в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч.4 ст. 369 (Предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу), ч.5 ст.185 (Кража в составе организованной группы) и ч.1 ст.14 ч.5 ст.185 (Приготовление к совершению кражи в составе организованной группы) Уголовного кодекса Украины.

Подозреваемым грозит до двенадцати лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Голосеевский районный суд избрал четырем задержанным меру пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога в размере от 180 000 до 315 000 гривен, в отношении еще двух фигурантов вопрос об избрании меры пресечения рассматривается.

Как сообщал OBOZREVATEL, железнодорожный вокзал в Киеве является местом номер один для криминальных элементов. Последнее время эту территорию "подмяли" под себя ромы. Группы специализируются в основном на кражах, которые проворачивают искусно с помощью "массовки".