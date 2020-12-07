В Киеве задержали серийного грабителя, он бил женщин камнем по голове

В Киеве задержали 26-летнего жителя столицы, который бил женщин камнем по голове, а потом грабил. Мужчина нападал на жертв в Голосеевском районе.

В полицию обратились две женщины с заявлениями о нападениях в начале декабря. Они описали человека, который их ограбил, сообщает пресс-служба полиция Киева.

По данным следствия, ночью грабитель, увидев одинокую женщину, подбегал к ней, бил по голове и забирал вещи и деньги. Благодаря оперативным мерам правоохранители выяснили личность злоумышленника и разыскали его.

''Во время задержания мы обнаружили и изъяли у мужчины вещи, а также документы потерпевших'', – заявил начальник Голосеевского управления полиции Владислав Ищенко.

Подозреваемый недавно вышел из тюрьмы, где просидел пять лет за кражи и угон авто.

Следователи считают, что задержанный причастен к трем аналогичным преступлениям. При этом одна из пострадавших женщин находится в больнице с травмой головы.

Злоумышленнику сообщили о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 186 ''Грабеж'' и ч. 2 ст. 187 ''Разбой'' Уголовного кодекса Украины.

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