В Киеве задержали банду, устроившую стрельбу из авто, – источники
В Киеве в понедельник, 1 февраля, задержали нескольких человек, предварительно, устроивших стрельбу из автомобиля. Для этого правоохранители ввели в столице и области оперативный план "Сирена".
Видео из места задержания опубликовал "Киев Оперативный" в Telegram (чтобы посмотреть ролик, доскролльте страницу до конца).
Уточняется, что спецоперацию по розыску и задержанию Skoda и лиц, скрывшихся на автомобиле, была введена в 19:53 понедельника.
По предварительной информации, банда якобы открыла огонь из автомата, при себе у них было автоматическое оружие.
Автомобиль удалось остановить на проспекте Валерия Лобановского.
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