В Киеве задержали банду, устроившую стрельбу из авто, – источники

Дарья Дурова
Дарья Дурова
Криминал
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В Киеве задержали банду

В Киеве в понедельник, 1 февраля, задержали нескольких человек, предварительно, устроивших стрельбу из автомобиля. Для этого правоохранители ввели в столице и области оперативный план "Сирена".

Видео из места задержания опубликовал "Киев Оперативный" в Telegram (чтобы посмотреть ролик, доскролльте страницу до конца).

Уточняется, что спецоперацию по розыску и задержанию Skoda и лиц, скрывшихся на автомобиле, была введена в 19:53 понедельника.

Место задержания подозреваемых

По предварительной информации, банда якобы открыла огонь из автомата, при себе у них было автоматическое оружие.

Автомобиль удалось остановить на проспекте Валерия Лобановского.

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Напомним, накануне столичные правоохранители задержали 26-летнего уроженца Сумщины, подозреваемого в смертельном ранении мужчины в новогоднюю ночь на Андреевском спуске. Тогда во время конфликта он дважды нанес прохожему удары ножом в ногу. Раненный мужчина скончался в больнице.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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  • 24 января подростки устроили стрельбу на детской площадке с тренажерами в Измаиле во время спора. Тогда ранения получили двое ребят 13-14 лет.

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