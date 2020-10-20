В Киеве за сутки второй человек с COVID-19 выбросился из больницы. Фото

В Оболонском районе Киева мужчина с COVID-19 совершил суицид, выпрыгнув из медучреждения. Трагедия произошла в клинической городской больнице №8 по улице Кондратюка 20 октября.

Об инциденте сообщало Facebook-сообщество "dtp.kiev.ua", опубликовав фото. Отметим, что это уже второй подобный случай за последние сутки в столице.

"Надел костюм и по-нарядному выпрыгнул сразу на смерть", – подписали в соцсети снимок мертвого человека, накрытого белой простыней у здания клиники.

Источники OBOZREVATEL подтвердили, что мужчина покончил жизнь самоубийством. Известно, что он болел коронавирусом. Записки при нем не было обнаружено.

На месте работала следственно-оперативная группа, устанавливая все подробности трагедии..

Напомним, что ночью 19 октября из окна на четвертом этаже инфекционного отделения Александровской больницы, опорной для лечения больных коронавирусом в Киеве, выбросилась женщина.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Киеве патрульные полицейские в последнюю секунду предотвратили самоубийство женщины, которая собиралась спрыгнуть с балкона 15 этажа.