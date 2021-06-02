В Киеве за растрату имущества на 1,5 млн грн будут судить депутата Житомирского горсовета

В Киеве будут судить экс-директора одного из коммунальных предприятий Киевского областного совета. Мужчину, который сейчас является депутатом Житомирского горсовета, подозревают в растрате имущества на 1,5 миллиона гривен.

Как сообщили в пресс-службе Киевской городской прокуратуры, обвинительный акт направлен в Печерский районный суд.

Правоохранители рассказали, что мужчина, находясь на должности руководителя КП, в период 2016-2018 годов заключил ряд договоров об оказании услуг с частными предприятиями.

"Досудебным расследованием установлено, что услуги по указанным договорам фактически не предоставлялись. Средства перечислялись на счета родственников депутата местного совета, и впоследствии использовались в последним в свою пользу. Стороной обвинения задокументировано более 50 эпизодов противоправной деятельности", – рассказали в пресс-службе.

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Напомним, 6 мая, сотрудники Службы безопасности Украины якобы задержали во время получения взятки председателя Дымерской территориальной общины в Киевской области.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Киеве заместитель начальника одного из районных управлений полиции столицы требовал взятки с владельцев ресторанов за разрешение работать во время локдауна.