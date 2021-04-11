В Киеве за день произошло несколько крупных ДТП: среди причин – пьяное вождение. Фото

В воскресенье, 11 апреля, в Киеве произошел ряд крупных дорожно-транспортных происшествий.

Как сообщает в Facebook портал "Киев Оперативный", около 03:00 ночи, на Столичном шоссе, 101, водитель Volkswagen Jetta не справился с управлением и вылетел с путепровода. Вследствие серьезного ДТП автомобиль оказалась на крыше. В салоне находился мужчина 1978 года рождения и женщина 1982 года рождения. Оба срочно госпитализировали в больницу. Предполагаемая причина аварии – нетрезвое вождение.

На Набережно-Луговой, 4 водитель автомобиля Lexus врезался в три машины на светофоре. Предварительно, водитель за рулем был пьян.

Отмечается, что в аварии пострадала пассажирка Peugeot. Женщина не была пристегнута, ее госпитализировали врачи скорой помощи. В авто Mazda находился грудной ребенок. Он не пострадал так как находился в детском кресле.

Также утром в столице на Северном мосту водитель Hyundai врезался в транспорт аварийной службы. В аварии никто не получил тяжелых травм.

В столичном микрорайоне Троещина на Окружной дороге Mitsubishi вылетел на отбойник и застрял.

Напомним, что утром 11 апреля на трассе Киев – Чернигов произошла летальная авария с автомобилем Volkswagen, который столкнулся с грузовиком. Водитель легковушки погиб на месте происшествия.

Как сообщал OBOZREVATEL, на столичном проспекте Бажана автобус 220-го маршрута с пассажирами врезался в столб, а затем в стоящий рядом автомобиль.