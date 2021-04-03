В Киеве взрыв повредил несколько домов: под завалами могут быть люди. Фото и видео
В Соломенском районе Киева в субботу, 3 апреля, взрыв разрушил гараж и повредил два частных дома.
Об этом сообщается на странице столичной полиции в Facebook. В то же время dtp.kiev.ua уточняет, что под завалами могут находиться люди (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте страницу до конца).
Чрезвычайное происшествия случилось на улице Карла Маркса 92.
"Взрыв газа, два дома разрушены, под завалами есть люди", – пишет Telegram-канал.
Однако официальных данных о пострадавших пока нет, известно только, что взрыв произошел во время установки газового оборудования.
"Сейчас информация о пострадавших не поступала. В результате инцидента разрушен гаражный бокс, повреждены стены и заборы соседних помещений", – уточнили правоохранители.
Как сообщал OBOZREVATEL, в Боярке Киевской области 16 марта прогремел мощный взрыв, который повредил несколько автомобилей и дворов, а на его месте были найдены человеческие останки.