В Киеве взорвался газ в многоэтажке: подробности и фото

В Днепровском районе Киева 20 января на третьем этаже в двухкомнатной квартире жилого дома на улице Курнатовского, 26 взорвался газ.

Как сообщил OBOZREVATEL информированный источник, ЧП произошло во время проведения газосварочных работ на кухне.

"В результате взрыва вылетели два стеклопакета – один на кухне, второй в комнате. Предварительно, никто не пострадал, пожара не было", – рассказал наш собеседник.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Дарницком районе Киева 21 июня произошел взрыв газа в девятиэтажке по улице Соломии Крушельницкой, 1/5. В результате были повреждены несколько этажей.