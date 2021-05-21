В Киеве вспыхнул масштабный пожар в кафе. Видео

В ночь на пятницу, 21 мая, в Киеве вспыхнул масштабный пожар, по предварительной информации, в кафе-баре "Кара-Кум" на улице Срибнокильской.

Инцидент произошел в Дарницком районе столицы, недалеко от станции метро "Позняки". Соответствующее видео опубликовал Telegram-канал "Киев оперативный" (чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы).

"Серьёзный пожар на Срибнокильской. По предварительной информации, горит ресторан "Кара-Кум", – говорится под видео.

На месте работали спасатели Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. Официальной информации по поводу пожара на сайте ведомства пока не опубликовали.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в Киеве на Троещине произошел пожар в новостройке. Возгорание возникло в складском помещении, где хранились строительные материалы.