В Киеве врачи требовали взятки с родственников за одевание умерших

В Оболонском районе Киева правоохранители взяли на взятке заведующего патологоанатомическим отделением Киевской городской больницы № 8.

Как сообщает dtp.kiev.ua, кроме того, в вымогательстве подозревается его помощник (чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

Якобы медики систематически требовали с родственников умерших от 6 до 20 тысяч гривен за то, чтобы умерших одели.

"Это при том, что при больницах в Украине "государственные морги" и услуги там бесплатные. Люди предлагали даже оплачивать эти услуги через кассу, официально, чтобы получить квитанцию ​​на руки. Но принимали у них средства исключительно наличными и исключительно из рук в руки, без проведения финансовой операции", – говорится в сообщении.

Как сообщили в пресс-службе Киевской городской прокуратуры, врачей задержали при получении очередной взятки от гражданина за подготовку и выдачу тела женщины, умершей от COVID-19 женщины в открытом гробу.

Отметим, на Прикарпатье киберполицейские хотели получить "долю" в 150 тыс. гривен за украденные хакерами деньги с карты предпринимателя с Ивано-Франковска. Правоохранителей – старшего инспектора и инспектора отдела противодействия киберпреступности – разоблачили после получения ими взятки. Мужчин задержали в служебном помещении.

Как сообщал OBOZREVATEL, СБУ задержала в Киевской области депутата Бориспольского райсовета, который требовал от киевского нотариуса 40 тысяч долларов.