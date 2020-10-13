В Киеве возле ТЦ мужчина порезал вены и пытался выколоть глаз. Видео 21+

В Оболонском районе Киева мужчина порезал себе вены и попытался выколоть глаз.

Инцидент произошел возле торгового центра Smart Plaza возле станции метро "Минская", сообщается на странице "Киева оперативного" в Facebook (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Отмечается, что мужчина находился в неадекватном состоянии. Прохожие вызвали скорую, а также схватили и держали его до приезда врачей.

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(Видео Telegram dtp.kiev.ua)

Как сообщал OBOZREVATEL, в Волгоградской области России женщина во время ссоры зарезала 39-летнего супруга, а на следующий день расчленила его тело, упаковала в пакеты и спрятала в разных городских парках.