В Киеве возле сумермаркета произошла массовая драка. Видео 18+

В Днепровском районе Киева несколько человек подрались между собой.

Об этом сообщается в Telegram-канале "Киев оперативный" 12 января. Инцидент произошел на проспекте Павла Тычины, 15, где расположены два супермаркета (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Как видно на кадрах, конфликт начался между двумя мужчинами, которых пыталась разнять женщина. Один попытался ударить другого.

Затем группа отошла немного, к ней присоединились еще два человека и драка.

Вмешаться в конфликт попытался водитель автомобиля, который не смог проехать. Однако один из участников драки схватил его, но автомобилист ударил того, сел в машину и уехал. В тот момент участниками драки были уже шесть человек.

Внимание! На видео присутствуют сцены насилий и нецензурная ругань

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Вишневом Киевской области произошла массовая драка. За ней последовала перестрелка, во время которой один человек получил огнестрельное ранение.